В целях противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, улучшения криминогенной обстановки, связанной с их применением, в период с 7 по 11 октября на территории Республики Беларусь проводится основной этап оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия «Арсенал».

Его цель – выявление незаконно и не по правилам хранящегося оружия и боеприпасов, профилактика правонарушений в сфере оборота оружия.

В ходе спецмероприятия «Арсенал» в первую очередь акцент делается на выявление и изъятие у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Особое внимание правоохранители уделяют так же лицам, ранее судимым и привлекавшимся к административной ответственности по соответствующим статьям, а также – за браконьерство. Мероприятия включают и проверку условий хранения огнестрельного оружия у их владельцев.

Следует знать, что за незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов предусмотрена очень серьезная ответственность – вплоть до 12 лет лишения свободы. Поэтому даже «простой» патрон, завалявшийся в «бардачке» автомобиля, может наделать больших бед – такие прецеденты в нашей стране уже были.

Если у вас или ваших близких родственников, знакомых, друзей или соседей имеется не зарегистрированное должным образом оружие или боеприпасы и составные части – сдайте их в городской отдел внутренних дел.

Важно знать, что по нашему законодательству, все, кто добровольно сдает оружие, боеприпасы, взрывчатку или взрывные устройства, освобождаются от всякой ответственности, не только уголовной, но и административной».

Информацию о незаконно или неправильно хранящемся оружии можно сообщить по телефонам «Горячей линии Госинспекции» или по телефону 102, здесь же вам расскажут о порядке добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ