В работе приняли участие председатель райисполкома Валентин Ундруль, начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов.

Игорь Карпенко посетил Уваровичскую школу, где ознакомился с организацией учебно-воспитательного процесса, питания школьников, наполняемостью классов, материально-технической базой.

Проводя экскурсию, директор школы Александр Концевенко подробно рассказал об истории учреждения, основных направлениях работы, кадровом потенциале. Посещая учебные классы, Игорь Карпенко пообщался со школьниками и педагогами, а побывав в музейных комнатах, по достоинству оценил проводимую исследовательскую и краеведческую работу.

В качестве спикера председатель ЦИК принял участие в информационно-образовательном проекте «Школа активного гражданина» и обсудил со старшеклассниками широкий круг актуальных для молодого поколения тем. В ходе содержательного диалога говорили о патриотизме и сохранении исторической памяти, профессиях будущего, важности службы в Вооруженных Силах, личных качествах политика, поддержке талантливой молодежи, функционировании детских общественных объединений и др. Ребята активно задавали вопросы и получали содержательные, основанные на жизненных примерах, ответы.

Завершая встречу, Игорь Карпенко пожелал молодым людям учиться, стараться получать качественные знания, сделать правильный профессиональный выбор в будущем, продолжать традиции, заложенные героическими предками, и стремиться к единству, чтобы развиваться и жить дальше в мирной процветающей Беларуси.

В память о встрече уважаемому гостю вручили сувенир «Беларуская лялька», выполненный в традициях Буда-Кошелевского края. Игорь Карпенко передал в школьную библиотеку уникальные книжные издания «Наш Президент», «Символы суверенной Беларуси», «Детям о Конституции» и образовательную игру «Выбор.BY».

Наталья Логунова

Фото автора