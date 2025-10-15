В интернете появляется все больше объявлений о «срочной и легальной» подработке для граждан Беларуси. Мошенники привлекают людей заманчивыми условиями: комфортабельный трансфер, экскурсии по Питеру и оплата в размере 200 долларов. Однако стоит задуматься: в чём подвох?

На деле вас отвезут в Санкт-Петербург, чтобы оформить на ваше имя банковские карты. Эти карты затем используются для незаконных операций, таких как обналичивание преступных доходов или отмывание денег, связанных с наркобизнесом.

В Беларуси для борьбы с такими схемами была ужесточена статья 222 Уголовного кодекса (незаконный оборот средств платежа и инструментов). За первое нарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы, а за повторное — до 10 лет.

Не ведитесь на подобные схемы! Бесплатный сыр, как известно, бывает сами знаете где.

Народный Антифейк