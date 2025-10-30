Как сообщает старший помощник прокурора Кирилл Кулаженко, представлявший на суде сторону обвинения, мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения и на основании ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишение свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством всех категорий, сроком на 8 лет.

Напоминаем, ДТП произошло около 9 часов вечера 13 июля. 48-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на легковом автомобиле ехал по автодороге Н-19562 в направлении аг. Николаевка. В пути столкнулся с попутно двигавшимся мотоблоком «Штенли» с прицепом под управлением 55-летнего водителя. После этого мотоблок опрокинулся. Его водитель, а также пассажиры 15-летняя девочка и 14-летний мальчик с травмами были госпитализированы.

Подготовила Татьяна ТИТОРЕНКО