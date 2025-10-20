Свыше 9,8 млн т зерна с рапсом и кукурузой намолочено в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

«По оперативным данным на 20 октября, с полей страны собрано 9 млн 809 тыс. т зерна вместе с рапсом и кукурузой», — рассказали в пресс-службе.

В разрезе областей намолочено: в Минской — 2423 тыс. т, в Брестской — 1939 тыс. т, в Гродненской — 1914 тыс. т, в Могилевской — 1302 тыс. т, в Гомельской — 1194 тыс. т, в Витебской — 1037 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 91% площадей, что составляет 2103 тыс. га. Средняя урожайность зерна (с кукурузой) выше прошлогодней на 4,9 ц/га.

Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 684 тыс. т — 98% от плана.

Заготовлено льнотресты 183 тыс. т урожайностью выше прошлогодней на 12,8 ц/га.

Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 82% площадей, что составляет 829 тыс. га. Заготовлено сенажа 13 млн 763 тыс. т (99% плана), силоса — 16 млн 902 тыс. т (82% плана), травяных кормов — 8 млн 820 тыс. т кормовых единиц (88% плана).

Сахарная свекла убрана с 69% площадей. Накопано 3 млн 277 тыс. т корнеплода, что на 400 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Урожайность также выше прошлогодней на 37 ц/га.

Картофеля накопано 656 тыс. т.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте, собрано 146 тыс. т. Площади под них составляют более 8 тыс. га, уже убрано 77%.

Поднято зяби на площади 218 тыс. га, что составляет 15% от плана в 1432 тыс. га.