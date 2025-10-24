Уклонистов могут освободить от уголовной ответственности и призвать на службу при готовности исполнить воинскую обязанность. Такая возможность предусмотрена вступившими в силу с 23 октября нормами закона от 20 октября 2025 года №101-З «Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности», которые внесли изменения в закон «О воинской обязанности и воинской службе», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Как поясняется, цель изменений — практическая реализация нормы закона от 17 февраля 2025 года №61-З «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», предусматривающей освобождение от уголовной ответственности гражданина, уклонявшегося от призыва на воинскую службу, если он добровольно готов исполнить воинскую обязанность.

В развитие указанной нормы Уголовного кодекса Беларуси в законе «О воинской обязанности и воинской службе» закреплена возможность призыва на срочную военную службу граждан, подозреваемых или обвиняемых в уклонении от призыва на воинскую службу, добровольно заявивших органу, ведущему уголовный процесс, о готовности исполнить воинскую обязанность. «Это будет способствовать единообразной практике применения нормы об освобождении указанных лиц от уголовной ответственности», — отметили в пресс-службе.