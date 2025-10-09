Проект направлен на повышение прозрачности, надежности и удобства получения и использования результатов ЦЭ и ЦТ абитуриентами и учреждениями высшего образования.

К началу приемной кампании 2026 года Республиканским институтом контроля знаний будет реализована возможность просмотра и скачивания электронных сертификатов непосредственно из системы «Электронная очередь для подачи документов при поступлении в УВО». Все сертификаты заверят электронной цифровой подписью.

Внедрение электронного сертификата – важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды, повышению доверия к результатам экзаменов и упрощению процесса поступления в вузы. Министерство образования Беларусь и РИКЗ прилагают все усилия для обеспечения надежности, конфиденциальности и удобства новой системы для всех участников образовательного процесса.

По итогам апробации использования электронных сертификатов ЦЭ и ЦТ будет осуществлен полный переход на цифровые сертификаты.

Важно. Наличие электронного сертификата не отменяет необходимости предоставления бумажного оригинала в вуз при подаче документов.

Министерство образования Республики Беларусь