В Морозовичском сельисполкоме прошла встреча с молодыми специалистами, которые недавно прибыли на свои первые рабочие места.

В мероприятии приняла участие начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко. Она пожелала молодым специалистам профессиональных успехов, поинтересовалась их условиями проживания и первыми достижениями на рабочем месте. Елена Михайловна порекомендовала активнее участвовать в общественной и культурной жизни района, отметив, что их знания и энергия важны для развития родного края.

Председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова рассказала о деятельности профсоюзной организации, а также о предоставленных государством выплатах и социальных гарантиях для молодых специалистов.

В свою очередь, молодые люди поделились впечатлениями о первых рабочих местах, своими успехами и планами на будущее.

Елизавета Малая

Фото автора