В программе – посещение объектов социальной сферы в агрогородке Рудня, ознакомление с производственными процессами на совхозе-комбинате «Заря», экскурсия на «Мозырьтехсервис» и «Мозырьсоль».

Запланировано посещение физкультурно-оздоровительного центра «Полесье-Арена», где для гостей организуют презентацию молодежной инициативы «Школа модераторов «ПроАКТИВНОСТЬ». Состоится и диалог с председателем облисполкома Иваном Крупко.

Участие принимают более 100 специалистов сельскохозяйственной отрасли. География форума постоянно расширяется. За время его проведения молодежь Гомельщины посетила Рогачевский, Калинковичский, Речицкий районы и областной центр.

Гомельщина официально