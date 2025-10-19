В Кричевском районе легковушка вылетела в кювет и загорелась, погибли два человека. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.

ДТП произошло сегодня около 16.00 на 15-м км автодороги Кричев — Белица вблизи деревни Зайцева Слобода. Предварительно сообщается, что водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на придорожные деревья. Авто загорелось.

Погибли два человека, их личности устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.

«В сложных погодных условиях водителям следует выбирать безопасную скорость движения, сдержанный стиль вождения, отказавшись от резких разгонов, торможений и рискованных маневров», — напомнили в МВД.