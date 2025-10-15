Что делает семью счастливой, а государство – сильным? Как укрепить и повысить социальный статус семьи и создать условия для воспитания и развития подрастающего поколения? Ответы на эти и другие важные вопросы ищут участники уникального форума, который объединил под сводами Софийского собора светскую и духовную власть.

Вместе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином участники обсуждают нравственные и духовные аспекты семейного воспитания, демографическую безопасность, сохранение здоровья нации, преемственность поколений.

