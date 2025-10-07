Благодаря погодным условиям Гомельская область уже приступила к посадке леса на площадях, которые определены на текущую осень. На сегодняшний день наибольшие объемы по восстановлению остаются в Буда-Кошелевском, Жлобинском, Речицком районах.

Что касается культур, определенных под посадку нового леса, традиционно выбраны сосна и береза. Наряду с этим планируются работы по дополнению лесных культур, объем которых по области составляет 12 тысяч гектаров.

«Идет предварительное распределение по районам всех желающих принять участие в акции «Дай лесу новае жыццё!». От помощи мы не отказываемся. Обеспеченность посадочным материалом стопроцентная, он собственного производства, выращивался в наших постоянных лесных питомниках», – добавил Павел Клепча.

В рамках Года благоустройства лесоводы создадут новые экотропы, их будет 21 – по одной в каждом лесхозе.

