Рассматривают итоги работы отрасли за 2025 год, а также планы на 2026-й.

Из девяти целевых показателей социально-экономического развития на Гомельщине за девять месяцев года выполнено семь. Это инвестиции в основной капитал, среднемесячная зарплата, снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции, поступление доходов в бюджет, строительство жилья, в том числе с господдержкой, объем производства импортозамещающих товаров.

Рентабельность продукции из Гомельской области на внутреннем и внешнем рынках, выход на полные мощности отдельных предприятий – основные вопросы, рассматриваемые на коллегии.

Одна из ключевых задач – выйти на уровень ВРП 103%, подчеркнул глава региона.

Гомельщина официально