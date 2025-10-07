«Рассмотрены в том числе изменения по предоставлению займов, которые усиливают защиту прав заемщиков. Депутаты рассмотрели также законопроект «Об изменении законов по вопросам деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям», которым предусматривается новая редакция общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений с учетом практики их применения. Закрепление в законодательстве норм на основе практической деятельности позволяет законам быть актуальными и эффективными, поскольку они решают конкретные проблемы», – отметила член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.