КГК Гомельской области в ходе рассмотрения обращения выявлена запоздалая уборка более 80 га озимых ржи и тритикале одном из хозяйств Рогачевского района.

Фактически уборка велась 22 сентября, а по оперативной отчетности она была завершена еще 1 сентября. Это привело к искажению сведений о завершении зерноуборки в районе и области в целом.

На зернотоке хозяйства госконтролеры обнаружили более 400 тонн длительно хранившегося на открытой площадке (без укрывного материала) зерна овса и озимой ржи, которое было переувлажнено и местами начало портиться. Меры по вывозке зерна для его доработки руководством сельхозорганизации не принимались.

По требованию областного КГК переувлажненное зерно было перевезено в другие хозяйства и доработано.

На территории зернотока также было выявлено захоронение около 0,5 т ранее испорченного зерна из-за непринятия своевременных мер по его очистке и сушке.

После вмешательства Комитета причиненный хозяйству материальный ущерб предъявлен к возмещению виновным должностным лицам.

Председатель Комитета А.А. Игликов