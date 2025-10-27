Минчане перевели мошенникам, продающим новогодние елки в Instagram, около 3500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы обмана, подстраиваясь под сезонный спрос. Весной и летом они создают фейковые учетные профили продавцов товаров для дачи, а с наступлением холодов — новогодней атрибутики, в том числе елок. Не обходится и без рекламы, в которой указаны низкие цены и скидки. Однако за привлекательными предложениями и «раскрученными» профилями скрываются мошенники, которые после получения полной предоплаты исчезают, оставляя покупателей ни с чем.

— Жертвой такой схемы стала жительница Октябрьского района города Минска, — отмечают в пресс-службе. — В социальной сети Instagram она искала, где приобрести новогоднюю елку, и наткнулась на рекламу аккаунта elitnye_elki. Перейдя на страницу, девушка изучила отзывы и предложения, а после написала в личные сообщения. Согласовав дату и время доставки, она внесла полную предоплату по просьбе лжепродавца. Спустя несколько дней, когда ей перестали отвечать на сообщения, а товар не доставили, минчанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в правоохранительные органы.



Аналогичная ситуация произошла с жительницей Советского района. В социальной сети Instagram ей попалось привлекательное объявление о продаже елки со скидкой. Женщина связалась с «менеджером», который пообещал доставить товар в течение трех дней, но только после предоплаты. Когда срок получения товара прошел, она стала писать и звонить продавцу, однако ей уже никто не отвечал.

За два месяца от действий злоумышленников, выдающих себя за продавцов под аккаунтом elitnye_elki в Instagram, пострадали около 10 жителей Минска, перечисливших мошенникам в общей сложности не менее 3500 рублей.

По каждому из таких фактов районными отделами Следственного комитета возбуждены уголовные дела по ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступлений, и привлечению их к уголовной ответственности.

sb.by