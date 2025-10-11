Родился в д. Найда Житковичского района Гомельской области. Окончил Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Академию гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий. Имеет государственные награды–медали «За безупречную службу» II и III степени.

С 2006-го по 2020 год работал начальником караула пожарной аварийно-спасательной части №2 г. Турова Житковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, инженером взрывотехники пожарного аварийноспасательного отряда, начальником взрывотехнической службы ПАСО, старшим инженером и главным специалистом сектора защиты населения и территорий отдела организационного обеспечения государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Гомельского областного управления МЧС Республики Беларусь.

В период времени с 2020-го по 2025 год занимал должности главного специалиста сектора планирования и организации государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны отдела организационного обеспечения государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийи гражданской обороны, старшего помощника начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций центра оперативного управления Гомельского областного управления МЧС РеспубликиБеларусь, первого заместителя начальника Калинковичского РОЧС.

1 октября текущего года назначен начальником Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.