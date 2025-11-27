Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Республику Союз Мьянма. Он будет проходить 27-28 ноября, сообщает БЕЛТА.

Официальные переговоры в узком, а затем в расширенном составах пройдут в столице Мьянмы — городе Нейпьидо.

Глава белорусского государства и исполняющий обязанности Президента Республики Союз Мьянма, председатель Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайн обсудят перспективные направления двустороннего взаимодействия и реализацию совместных проектов. Речь в том числе пойдет о развитии сотрудничества в области сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, промышленности, фармацевтики.

В переговорной повестке также солидный блок вопросов в сфере гуманитарного сотрудничества.

Будет дана оценка ходу реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров на высшем уровне в Минске в марте и июне текущего года.

Запланировано подписание ряда двусторонних документов, главный из которых — дорожная карта по развитию сотрудничества между Беларусью и Мьянмой на 2026-2028 годы.