Тема исследования идентификационных номеров автомобилей в настоящее время является очень актуальной для Беларуси, так как в нашей стране имеется довольно крупный внутренний автомобильный рынок, который обеспечивает как потребности белорусов, так и является транзитным узлом для автомобилей, ввозимых из соседних европейских стран в страны постсоветского пространства.





Растущий спрос на автомобили порождает различные криминальные схемы ввоза в нашу страну и легализации «криминальных» транспортных средств. Одним из способов реализации таких схем является видоизменение уникального кода – идентификационного номера транспортного средства (VIN), состоящего из набора символов, в которых зашифрована основная информация о производителе и характеристиках автомобиля, годе выпуска и пр. «Счастливый случай» покупки таких автомобилей оборачивается для свежеиспеченного покупателя головной болью, с проведением соответствующей проверки правоохранительными органами и проведением экспертизы идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств в Государственном комитете судебных экспертиз.

При проведении такого исследования эксперту предстоит найти ответы на вопросы о возможном изменении идентификационного номера автомобиля, способе изменения, а также, по возможности, установить первоначальное содержание идентификационного номера. В случае установления факта внесения изменений в VIN транспортного средства и отражения экспертом таких выводов в своем заключении для владельца автомобиля наступают определенные правовые последствия, связанные с различными ограничениями, вплоть до возможной конфискации авто.

Кроме автомобилей с намеренно изменённым VIN на экспертизу поступают и авто с поврежденными коррозией или деформированными после дорожно-транспортных происшествий идентификационными номерами, иногда это может быть и заводской брак. Чтобы при снятии с учета такой машины либо прохождении техосмотра у инспектора МРЭО не возникло сомнений в подлинности VIN, автовладелец может заранее обратиться в Жлобинский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз с заявлением о проведении соответствующего исследования на платной основе. Экспертизы проводятся на основании договора, срок проведения экспертизы не превышает 30 суток с момента ее оплаты. Результаты оформляются заключением экспертизы. Это позволит без проблем и потери времени снять или поставить авто на учет либо пройти техосмотр.

Для проведения квалифицированного исследования можно обращаться в Жлобинский МРО ГКСЭ по адресу: г. Жлобин, ул. Урицкого, 47, или позвонив по следующим номерам телефона с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 — 14.00): 8 (02334) 4-63-03, 8 (02334) 4-63-38, +375 (29) 684-28-89, +375 (29) 298-31-83,

8 (02334) 2-69-43.

Заместитель начальника Жлобинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз подполковник юстиции Юрий Качаев