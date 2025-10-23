В диалоге принял участие заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев. Семейные ценности, духовно-нравственное воспитание молодежи, функционирование отрасли ЖКХ в целом и первоочередные задачи для коллектива КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» – эти вопросы были в центре внимания на встрече с работниками коммунальной службы района.

В первую очередь Андрей Барановский обозначил важность подобных встреч в коллективах и непосредственное общение, благодаря которому представляется возможность услышать проблемы и предложения граждан на местах. «Важно видеть, как живут простые люди, разговаривать с ними, ведь именно они в конечном итоге формируют концепцию развития нашей страны в будущем», – отметил Андрей Анатольевич.

Заместитель председателя облисполкома акцентировал внимание на важности сферы ЖКХ, разносторонней и непростой. Непростой, потому что работающей с населением и без которой невозможно функционирование других отраслей. В части работы коммунального предприятия он отметил наличие хорошей материально-технической базы, профессионального коллектива, среди первоочередных задач обозначил расширение спектра предоставляемых услуг.

Говоря о традиционных семейных ценностях, Андрей Барановский напомнил, что формирование любого человека идет из семьи, поэтому важно, чему учат родители и какие ценности передают своим детям. «Ни в коем случае мы не должны стирать память о предках, искажать свою историю, как делают это сегодня на Западе. Мы должны помнить наши корни и быть единым народом. Во многом благодаря этому наша страна остается сильной и независимой», – выразил уверенность Андрей Анатольевич.





Во время встречи присутствующие имели возможность задать волнующие их вопросы. В частности, был разъяснен вопрос, касающийся функционирования мини-полигонов.

Подводя итоги, Андрей Барановский обратился к коллективу, подчеркнув важность добросовестного выполнения каждым работником своих должностных обязанностей, иметь активную гражданскую позицию, оставаться патриотом, гордиться своей Родиной, помнить свою историю и делать все для ее дальнейшего развития.

Наталья Логунова

Фото автора