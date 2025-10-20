Метеорный поток Ориониды, который достигнет максимальной мощности 21 октября, можно будет увидеть до рассвета 21 октября и следующим вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«Наилучшие условия для наблюдения будут до рассвета 21 октября и вечером в этот же день после 21.00 по мск (совпадает с минским временем. — Прим. БЕЛТА), когда взойдет радиант — область вылета метеоров. Наблюдения Орионид возможны при ясной погоде с местной полуночи и до рассвета над юго-восточным горизонтом», — рассказали ТАСС в планетарии.

Метеорный поток Ориониды из созвездия Ориона наблюдается каждую осень с 2 октября по 7 ноября. Он рожден шлейфом частиц, оставленных кометой Галлея. Когда Земля проходит через них, мельчайшие объекты сгорают в ее атмосфере, образуя «падающие звезды» или метеоры.

«В 2025 году пик активности Орионид приходится на ночь новолуния, которое произойдет 21 октября 2025 года. Луна не помешает наблюдению. Интенсивность падения составит около 15 метеоров в час в зените при ясной погоде», — уточнили в пресс-службе организации.