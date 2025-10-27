На следующей неделе в Беларуси ожидается переменчивая осенняя погода. Начало недели будет под влиянием атлантических циклонов, но температура останется относительно теплой для октября, превышая климатическую норму на 1-2 градуса. Об этом в программе «Метеогид» на ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Во второй половине недели дожди постепенно прекратятся и солнце будет появляться сквозь облака. Признаков предзимья в ближайшее время не наблюдается.

В начале недели погоду будут определять атмосферные фронты и влажные воздушные массы. Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди в большинстве регионов. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет западным и юго-западным, умеренным, временами порывистым. Влажность воздуха составит до 90%. Температура ночью колеблется от плюс одного до плюс шести градусов, днем в понедельник достигнет семи градусов, во вторник — от 4 до 8 градусов тепла.

К середине недели атмосферные фронты продолжат влиять на погоду, принося новые дожди. Ночью и утром также возможен слабый туман. Ветер сохранит западное направление и будет умеренным, влажность останется до 90%. Температура в среду ночью составит от 1 до 6 градусов со знаком плюс, днем — от 6 до 9 градусов тепла.

Предварительно, в начале второй половины недели ожидается влияние области высокого атмосферного давления, что снизит вероятность дождей в большинстве районов. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет южным, умеренным, а влажность — до 80%. Ночью температура составит от 2 до 7 со знаком плюс, днем в четверг — от 7 до 11 градусов тепла. В пятницу — до 9 градусов тепла.

В первые выходные ноября также сохранится влияние области высокого атмосферного давления, осадки не ожидаются. Ветер будет юго-западным и умеренным. Ночью и утром возможен туман с видимостью до полукилометра, влажность составит до 70%. Температура ночью колеблется от 1 до 6 градусов, в середине дня в субботу — от 7 градусов тепла до 12 градусов тепла, в воскресенье — от 8 до 11 градусов со знаком плюс.