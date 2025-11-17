17 ноября состоится День депутата с участием депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслана Николаевича Вегеры в ходе которого:

с 12.00 до 13.00 состоятся прием граждан Буда-Кошелевского района и «прямая линия» по номеру телефона 7-94-05 в Буда-Кошелевском районном исполнительном комитете (г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, кабинет 35);

с 14.00 до 15.00 – встреча с трудовым коллективом государственного учреждения образования «Бушевская средняя школа Буда-Кошелевского района».

Предварительная запись на прием по тел. 7-94-71, 7-50-00.