31 декабря 2025 года истекает срок, отведенный для смены юридического статуса тех предпринимателей, чьи виды деятельности с 2026 года не входят в перечень, разрешенный для ИП. Этой категории физических лиц еще в 2024 году был предложен механизм упрощенного перехода в статус юрлица с последующей автоматической ликвидацией ИП. Myfin.by узнал у эксперта, что делать тем, кто не успевает сменить статус до конца года или не планирует создавать собственную компанию.

Варианты выхода из ситуации

Причин, по которым предприниматель, чей вид деятельности не попадает в список разрешенных, всё еще не перешел в статус юридического лица, может быть несколько – от нежелания регистрировать компанию до проблем со сроками подготовки «бесшовного» перехода. Если такое физическое лицо не зарегистрировало коммерческое предприятие до 31 декабря 2025 года, его деятельность в качестве ИП, по словам налогового консультанта, соучредителя бухгалтерской компании «Директ Актив» Веры Солянковой, будет незаконной.

– Есть несколько вариантов выхода из ситуации: прекратить деятельность в качестве ИП, остаться в статусе предпринимателя, но выбрать другой вид деятельности, который вошел в перечень разрешенных, или же прекратить коммерческую деятельность до того момента, пока не будет зарегистрировано юридическое лицо, – говорит эксперт.

Предпринимателям, которые сейчас находятся в статусе «бесшовного» перехода, но не успевают его завершить до 31 декабря, вероятно, придется проходить регистрацию юрлица на общих основаниях. И с 1 января 2026 года им необходимо приостановить деятельность до момента регистрации юрлица. Соответственно, такие предприниматели теряют все льготы и преимущества, предусмотренные при «бесшовном» переходе из ИП в юрлицо.

Тем, кто в рамках ИП решил выбрать другой вид деятельности, достаточно обновить код Общегосударственного классификатора Республики Беларусь в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Сделать это можно онлайн или путем личного обращения в налоговые органы. Но нужно учитывать, что некоторые виды деятельности ИП из числа допустимых подлежат лицензированию, поэтому на оформление дополнительных разрешительных документов может понадобиться время.

Сложнее всего придется тем предпринимателям, которые решили ликвидировать ИП: эта процедура предполагает ряд проверок со стороны фискальных органов и может затянуться на 6–9 месяцев.

Юрлица еще нет, а ИП продолжает работать: что будет?

Вера Солянкова подчеркивает, что любые коммерческие операции после 31 декабря для тех предпринимателей, кто не изменил свой статус или не перешел на другой вид деятельности, являются незаконными.

– За осуществление незаконной предпринимательской деятельности предусмотрена административная ответственность по нескольким статьям КоАП, – отмечает эксперт.

В итоге к предпринимателю могут быть применены штрафные санкции в размере до 200 базовых величин (с 1 января 2026 года размер базовой величины составит 45 рублей). Также допускается конфискация 100 % выручки и орудий совершения административного правонарушения.

– На практике нередко применяются и другие меры ответственности. Например, могут быть затронуты вопросы налогообложения. И помимо штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность есть риск получить доначисление по налогам с привлечением к административной ответственности за их неуплату либо неполную уплату, – предупреждает Вера Солянкова.

Основные принципы «бесшовного» перехода

Механизм такой смены юридического статуса, предложенный Минэкономики, имеет ключевую особенность. Осуществлять деятельность в качестве предпринимателя можно до момента регистрации юридического лица, после чего ИП автоматически ликвидируется. То есть ИП закрывается в день регистрации предприятия, что позволяет не прекращать коммерческую деятельность в процессе перехода.

При смене статуса созданному юридическому лицу передаются все права и обязанности ИП. Это означает, что не придется повторно получать лицензии на осуществление тех или иных видов деятельности и по новой заключать договоры с поставщиками, клиентами, партнерами и т. д.

Иными словами, все юридические документы, составленные предпринимателем, останутся в силе (переоформление будет носить лишь технический характер). Вместе с договорами и лицензиями к юридическому лицу также переходят все активы предпринимателя (включая товары и денежные средства) и его долговые обязательства.

Сама процедура перехода значительно упрощена: после подачи документов регистрация юридического лица осуществляется в течение одного рабочего дня.

При этом ИП закрывается в тот же день без уплаты пошлины в размере 1 базовой величины (42 рубля) за ликвидацию. Также не придется платить 1 базовую величину за регистрацию юридического лица.

Среди преимуществ «бесшовного» перехода:

передача активов без налоговых последствий (в частности, по ним не нужно уплачивать НДС);

экономия на переоформлении электронной цифровой подписи (она обойдется в среднем в 2 раза дешевле, чем при регистрации юрлица без перехода из ИП);

автоматическая регистрация прав собственности на недвижимость при ее передаче от ИП к юрлицу (при личном присутствии нового собственника);

не нужно платить за переоформление лицензий и сертификатов;

при выборе организационно-правовой формы в виде ООО есть возможность выбрать упрощенную систему налогообложения.

Среди недостатков процедуры «бесшовного» перехода из ИП в юрлицо – необходимость предварительной подготовки, на что может уйти несколько месяцев.

Ключевые моменты при переходе: на что понадобится время?

Сперва следует подготовить ИП к ликвидации – минимум за месяц уведомить об этом наемных работников (если таковые имеются) и предложить им перевод во вновь создаваемую компанию, известить о смене статуса кредиторов, провести инвентаризацию и составить акт передачи обязательств и имущества ИП вновь создаваемому юридическому лицу (информация направляется в налоговые органы) и т. д.

Параллельно необходимо начать подготовку документов для регистрации юридического лица, в числе которых – письменное решение о создании компании и устав. Также придется позаботиться о названии компании, которое согласовывается с регистрирующим органом, юридическом адресе (может размещаться в жилом помещении при согласии собственника), определиться с организационно-правовой формой коммерческого предприятия.

Учредителем будущей компании может быть только один человек, находящийся до этого момента в статусе предпринимателя. Однако стоит заранее подумать над тем, планируете ли вы расширять свой бизнес и привлекать других участников (не наемных сотрудников, а соучредителей). Если да, то оптимальный вариант – регистрация общества с ограниченной ответственностью (ООО). Если нет, то достаточно выбрать частное унитарное предприятие (ЧУП) с одним собственником.

Еще один важный момент: имущество ЧУП является собственностью его учредителя, а имущество ООО не является собственностью его участников и может быть им передано только после процедуры отчуждения.

На то, чтобы разобраться во всех тонкостях «бесшовного» перехода, выбрать организационно-правовую форму будущего предприятия, подготовить все необходимые документы и в итоге сменить форму собственности, может потребоваться от нескольких месяцев до полугода.

