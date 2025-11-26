В современном мире, перегруженном данными, одной из главных причин хронического стресса и, как следствие, бессонницы стал информационный шум. Осознанное ограничение входящего информационного потока — это не причуда, а жизненная необходимость и мощный инструмент для восстановления нервной системы и качественного сна. Российский сомнолог Роман Бузунов рассказал, как бороться с бессонницей из-за информационного шума.

Жестко ограничьте новостные каналы



— Новости по своей природе ориентированы на негатив. Они возбуждают, пугают и заставляют думать, что кругом один ужас. Это выгодно для рейтингов, но губительно для вашей психики, — пояснил Роман Бузунов. — Поэтому подумайте, зачем вам та или иная новость. Что вы будете с этой информацией делать? Чаще всего — ничего. Если без новостей совсем не можете, выделите на них 15 минут утром и больше не возвращайтесь.

Используйте 1–2 проверенных источника

Роман Бузунов посоветовал не погружаться в пучину разных точек зрения:

— Что-то произошло — вы проверили один достоверный источник, сделали для себя выводы — и хватит. Постоянный просмотр одних и тех же событий с разных ракурсов в реальном времени держит нервную систему в состоянии тяжелого хронического стресса.

Ограничьте использование соцсетей и бесцельный скроллинг

Любая активность в интернете — это не отдых. Исследования показывают, что даже серфинг в телефоне в перерыве (смотрим на милых котиков) не снижает, а иногда и повышает уровень стресса по сравнению с обычной работой. Каждый тычок в экран — это микрорешение, которое утомляет мозг. А информация, даже позитивная, — это все равно обработка данных, выводящая мозг из состояния покоя.

Не ешьте перед экраном

— Когда вы едите, глядя в смартфон или телевизор, мозг возбуждается от информации. Организм, воспринимая это как мнимую угрозу, подавляет энергозатратное пищеварение, чтобы сэкономить силы. В результате пища усваивается хуже, что негативно сказывается на микробиоме кишечника, который не зря называют «вторым мозгом». Информационный детокс напрямую улучшает и процесс пищеварения, — отметил Роман Бузунов.

sb.by