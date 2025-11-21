140 лет – целая эпоха самоотверженного труда, научных поисков, человеческого сострадания и бесчисленных спасенных жизней. Это праздник тех, кто каждый день ведет неустанную борьбу за здоровье граждан. Врачи, медсестры, фельдшеры, санитары – они все стоят на страже самого ценного, что есть у человека.

Перед церемонией награждения вниманию присутствующих была представлена видеолетопись, посвященная 140-летней истории здравоохранения Буда-Кошелевского района.

Председатель райисполкома Валентин Ундруль вручил приветственный адрес и сетификат на укрепление материально-технической базы учреждения главному врачу центральной районной больницы Станиславу Крылатову. В привественном адресе говорится: «Уважаемые медицинские работники, ветераны здравоохранения и все, кто посвятил себя благородному делу сохранения здоровья жителей нашего района, от имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов поздравляем вас со знаменательной датой – 140-летием системы здравоохранения нашего района! Это не просто юбилей, это история самоотверженного труда, милосердия и профессионализма многих поколений врачей, медсестер, фельдшеров и всех, кто каждый день стоит на страже жизни и здоровья людей. За эти годы здравоохранение района прошло огромный путь – от первых фельдшерских пунктов до современной больницы, оснащенной передовыми технологиями. Но самое главное – это люди, которые своим трудом, знаниями и душевной теплотой помогают пациентам в самые трудные моменты. Ваша благородная профессия посвящена служению людям и заслуженно считается одной из самых важных и почетных. Работа в медицинской сфере требует высокой компетентности, преданности избранному делу, терпения и милосердия. Вы вносите большой личный вклад в развитие системы здравоохранения Буда-Кошелевского района, в сохранение лучших традиций отечественной медицины».

Глава района пожелал медработникам новых успехов и свершений в их ответственном и нелегком труде, крепкого здоровья, благополучия, мира и радости и вручил им заслуженные награды. Почетной грамотой районного исполнительного комитета награждена врач-инфекционист инфекционного боксированного отделения Ольга Маханова, благодарность райисполкома объявлена старшему фельдшеру отделения скорой медицинской помощи Сергею Семченко. Грамотой районного Совета депутатов награждена заместитель главного врача по медицинской части Мария Селеня. Труд медицинской сестры перевязочного кабинета хирургического отделения Людмилы Жариной отмечен благодарностью районного Совета депутатов. Главный бухгалтер учреждения здравоохранения Татьяна Казак награждена благодарственным письмом райисполкома.

Заместитель начальника главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома Михаил Гридюшко вручил Станиславу Крылатову приветственный адрес, сертификат на приобретение автомобиля медицинской помощи и провел церемонию награждения. Почетной грамотой главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома и областного комитета Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения награждена врач-терапевт терапевтического отделения Ирина Ганнова. Благодарность главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома и областного комитета Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза объявлена медицинской сестре общебольничного персонала Наталье Максимчук.

К поздравлениям присоединилась председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина. Профсоюзный лидер вручила денежный сертификат первичной профсоюзной организации, нагрудной знак «За заслугі ӯ развіцці галіновага прафсаюзу» Белорусского профсоюза работников здравоохранения главному врачу Станиславу Крылатову. Благодарность Белорусского профсоюза работников здравоохранения объявлена врачу-эксперту Ольге Князевой. Медицинская сестра трансфузиологического кабинета Ольга Малашенко награждена нагрудным знаком «Ветеран профсоюзного движения» Белорусского профессионального союза работников здравоохранения, нагрудным знаком отличия «Лучший наставник» Белорусского профсоюза работников здравоохранения – врач-методист (заведующий) кабинетом медицинской статистики Сергей Корсак. Благодарность областного комитета Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения объявлена заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения Ольге Кутукиной.

Медработники района – не просто профессионалы, заботящиеся о здоровье граждан, но и патриоты своей страны, люди с активной гражданской позицией. Заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» Артем Гришай вручил благодарственное письмо районного отделения партии «Белая Русь» за активное участие в общественно-политической деятельности, значительный личный вклад в развитие партийного строительства и в связи со 140-летием здравоохранения Буда-Кошелевского района главному врачу центральной районной больницы Станиславу Крылатову.

Станислав Крылатов поблагодарил коллектив, ветеранов отрасли за преданность профессии и вручил грамоты учреждения здравоохранения «Буда-Кошелевская центральная районная больница» фельдшеру выездной бригады скорой медицинской помощи Елене Зековой, медицинской сестре терапевтического отделения Уваровичской участковой больницы Елене Репченко, фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической лаборатории Наталье Меранковой, медицинской сестре инфекционного боксированного отделения Нине Гавриченко, медицинской сестре общей практики отделения врача общей практики районной поликлиники Наталье Музыченко, ведущему инженеру по охране труда Людмиле Мутаковой, медицинской сестре отделения дневного пребывания Елене Шпарун, рентгенолаборанту рентгеновского кабинета Зое Некрашевич, медицинской сестре группы регистра Галине Спасибовой, медицинской сестре терапевтического отделения Валентине Жаранковой, медицинской сестре операционной хирургического отделения Елене Авраменко, медицинской сестре отделения анестезиологии и реанимации Жанне Семченко.

Благодарности ЦРБ объявлены: старшей медицинской сестре терапевтического отделения Коммунаровской сельской участковой больницы Юлии Михайловой, медицинской сестре общей практики Широковской амбулатории врача общей практики Алине Понамарчук, заведующему Дербичским фельдшерско-акушерским пунктом Татьяне Чувасовой, водителю автомобиля хозяйственно-обслуживающего персонала Узовской амбулатории врача общей практики Александру Марченко, машинисту по стирке белья и ремонту спецодежды хозяйственно-обслуживающего персонала Татьяне Бережной, зубному фельдшеру стоматологического отделения районной поликлиники Наталье Масленченко, медицинской сестре педиатрического отделения Наталье Казак, медицинской сестре хирургического отделения Елене Атрощенко, бухгалтеру Валентине Старостенко, врачу-терапевту, заведующему терапевтическим отделением Уваровичской участковой больницы Рашиду Муртазину, регистратору общеполиклинического персонала районной поликлиники Светлане Суворкиной, врачу-педиатру участковому педиатрического отделения районной поликлиники Татьяне Горбач.

Со словами поздравлений и благословением на добрые дела к медикам обратился Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко и вручил епархиальные медали Гомельской епархии Белорусской православной церкви «Преподобной Манефы Гомельской» и «Преподобного Иоанна Кормянского»: медицинской сестре инфекционного боксированного отделения Людмиле Зунтовой, фельдшеру выездной бригады скорой медицинской помощи Василию Тихоненко, врачу-хирургу приемного отделения Михаилу Лобову.

Отрадно, что на торжестве присутствовали главные врачи ЦРБ, возглавлявшие учреждение здравоохранения в разные годы, – Олег Ядренцев, Олег Кистень, Жанна Евтухова. Поздравить с юбилеем собрались и коллеги – руководители организаций здравоохранения Гомельской области.

Искренние слова признательности за самоотверженный труд, преданность делу и бесценный вклад в охрану здоровья людей звучали на торжестве в адрес ветеранов и бывших работников здравоохранения района.

Украшением юбилейного вечера стала концертная программа в исполнении солистов и творческих коллективов Дворца культуры «Гомсельмаш».

Завершилось торжественное мероприятие совместным исполнением песни с символическим названием «Время новых побед». Ведь время, в котором мы живем – это наше время, и каждый из нас – герой сегодняшнего дня, который вносит личный вклад в настоящее, перенимая опыт и передавая его новым поколениям. И пусть наше время для каждого будет только временем новых побед!