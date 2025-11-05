Черная книга — это описание чужеродных видов животных, негативно влияющих на окружающую среду.

В природе нет лишних видов, но есть чужеродные, способные нарушить экологическое равновесие целых регионов и развязать биологическую войну. У нас их уже десятки!

Черный список видов включает в себя 7 видов водных беспозвоночных, 25 видов наземных беспозвоночных, в основном насекомых, 3 вида рыб, 1 вид рептилий и 3 вида млекопитающих.

Вторжение чужеродных видов в естественную среду называется инвазией. Соответственно, чужеродные для экосистемы виды, которые могут причинить экономический или экологический вред, называются инвазионными (или инвазивными).

Самая большая опасность инвазивных видов в том, что они угнетают и вытесняют аборигенные (естественные для данной местности) виды растений и животных, что приводит к непоправимому упрощению природной среды и грозит всему биоразнообразию.

В сборник включили чужеродные для белорусской природы виды животных, которых сознательно или случайно завезли в страну.

Инвазивные виды классифицируют по степени их вредоносности. В Черную книгу Беларуси пока включили только наиболее агрессивные, наносящие экологический или экономический ущерб аборигенным представителям фауны.

Кого можно встретить на страницах Черной книги:

енотовидную собаку: она причиняет ощутимый ущерб, разоряя гнезда многих птиц, в том числе охотничьих. Опасно это животное и как переносчик вируса бешенства;

шакала обыкновенного: он десятилетиями досаждает фермам соседствующих с Беларусью Литвы и Латвии. Ученые включили данный вид в Черную книгу, не имея полной уверенности, что он на территории нашей страны окончательно прижился и образовал устойчивые популяции;

американскую норку; акклиматизировалась в Беларуси и натурализовалась по всей стране, вытеснив местного сородича — европейскую норку;

ротана-головешку (или амурского бычка): из Дальнего Востока попал в наши водоемы при акклиматизации дальневосточных растительноядных рыб. В некоторых водоемах он ведет себя очень агрессивно, уничтожая другие виды рыб и их икру, что становится единственным обитателем.

В наших реках обнаружили североамериканских моллюсков, по-видимому, попавших туда из домашних аквариумов и самопроизвольно расселившихся. Под Мозырем встречались пресноводные медузы, в озере Белом (Березовский район) и Заславском водохранилище находили пираний.

Сегодня чужеродные виды растений и животных распространяются значительно быстрее, чем еще век назад. Связано это с глобальным потеплением климата и усилением товарных и иных отношений между различными странами, а также по причине существенного увеличения транспортных потоков.

В Беларуси законодательно запрещено проводить преднамеренную интродукцию (вселение) чужеродных видов.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского, 45/2а, тел. 2-76-30, или по телефону «горячей линии» госинспекции 8-033-333-60-00, или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ