«Принятие Указа о совершенствовании порядка заселения арендного жилья очень своевременно и актуально, этот документ имеет большую социальную направленность. Благодаря новым нормам, с 1 января 2026 года этот процесс ускоряется более чем в шесть раз и составит 30 рабочих дней после ввода дома в эксплуатацию. Период совершения других процессов также сокращается. Это повысит эффективность использования государственного арендного жилья. Советы депутатов Гомельщины рассмотрят на своих сессиях необходимые документы в установленные законодательством сроки».

Гомельщина официально