Поводом для визита сенатора в регион стало обращение жительницы Столинского района к председателю Совета Республики Наталье Кочановой. Фермер обеспокоена недостаточным благоустройством земель общего пользования, а также столкнулась с трудностями при подготовке почвы для закладки плантации голубики.

Екатерина Зенкевич лично оценила ситуацию на месте и отметила, что вблизи деревни Запесочье удовлетворительный порядок. Сенатор обратила внимание на отдельные моменты, которые требуют решения в рамках действующего законодательства.

«Поднятые вопросы требуют дополнительной проработки, — подчеркнула Екатерина Зенкевич. — Мы заинтересованы в том, чтобы люди работали на земле, и она была вовлечена в сельскохозяйственный оборот. Необходимо продолжать планомерную работу по благоустройству населенных пунктов».

Гомельщина официально