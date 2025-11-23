Как избежать столкновения с поездом в случае вынужденной остановки транспортного средства на железнодорожном переезде, рассказали БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Как отметили в пресс-центре, водитель обязан включить аварийную световую сигнализацию, немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения железнодорожного переезда.

При возможности нужно послать двух человек вдоль железнодорожных путей в обе стороны от переезда на 1 км (если одного, то в сторону худшей видимости железнодорожного пути), при этом объяснив им порядок подачи сигнала остановки машинисту. Сам же водитель должен оставаться возле транспорта и подавать сигналы общей тревоги (серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов).

При появлении поезда следует бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки и соблюдая меры предосторожности. «Сигналом остановки служит круговое движение руки: днем — с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью — с фонарем или факелом», — добавили в пресс-службе.