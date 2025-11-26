Во многих польских городах уже зажглись праздничные огни и открылись рождественские ярмарки. Атмосфера традиционно привлекает толпы: музыка, ароматы деликатесов, украшения и сувениры.

Однако в этом году внимание посетителей все чаще переключается на цены – многие товары стоят дороже, чем ожидалось, а качество не всегда соответствует стоимости, сообщает портал Onet.

Познань: площадь Свободы

На прилавках разложены сладости, фрукты в шоколаде, глинтвейн, украшения и изделия ручной работы. Но цены могут удивить (в скобках они приведены в белорусских рублях по курсу Нацбанка на 25 ноября 2025 г.):

— сыр «Осцыпек» – до 22 злотых (до 17,5 рублей);

— пряники с джемом – 25 злотых (почти 20 руб.);

— вафля – 10 злотых плюс 6–9 злотых за начинку (около 13,5 руб.);

— фрукты в шоколаде – от 16 злотых (от 12,7 руб.);

— хлеб с салом – около 20 злотых (почти 16 руб.), с колбасой и огурцом – 35 злотых (27,8 руб.);

— упаковка кофе – до 82 злотых (до 65 руб.), пачка чая – 27 злотых (21,5 руб.);

— елочная игрушка ручной работы – до 199 злотых (до 158 руб.).

Вроцлав: одна из крупнейших ярмарок

Здесь также представлен широкий выбор ремесленных изделий и праздничных угощений. Цены:

— хлеб с салом – от 20 злотых, гарнир – 5 злотых;

— шашлык – 45–55 злотых (около 40 руб.);

— жареная колбаса – от 40 злотых (от 31 руб.);

— свиная рулька – до 59 злотых (до 47 руб.);

— картофель или капуста – 15–20 злотых (12–16 руб.);

— бигос – 25 злотых;

— картофельные оладьи – 35 злотых (27,9 руб.);

— вареники – от 30 злотых за 6 штук (гарнир + 3 злотых) (24 руб.);

— супы – от 15 злотых (от 12 руб.).

Классический глинтвейн стоит от 20 злотых. За кружку в форме ботинка требуется залог в размере 20 злотых. Популярны также горячий шоколад, зимний чай (15–20 злотых) и медовуха. Сладости: вафли – 12–33 злотых (от 9,5 до 26 руб.), мини-пончики – 22–30 злотых (17,5–24 руб).

Гданьск: более доступные цены

На ярмарке работает свыше 220 торговых палаток. Цены заметно ниже:

— «Осцыпек» – от 6 злотых (ок. 5 руб.);

— вареники – от 10 злотых (3 штуки) (почти 8 руб.);

— супы – 15–25 злотых (12–20 руб.);

— рулька с хлебом – 35 злотых (28 руб.);

— ребрышки – 40 злотых (32 руб.);

— жареная колбаса – от 18 злотых (от 14 руб.);

— бигос – 20 злотых;

— запеканки – от 16 злотых;

— хлеб с салом – 10 злотых, вдвое дешевле, чем во Вроцлаве.

Варшава: возвращение ярмарок

После многолетнего перерыва рождественские ярмарки снова пройдут в столице. Одна – в Барбакане, другая – на Парадной площади возле Дворца культуры и науки. Последняя стала первой в Польше, где объявили о контроле цен и пообещали отсутствие «панических чеков».

1prof.by