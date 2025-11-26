Во многих польских городах уже зажглись праздничные огни и открылись рождественские ярмарки. Атмосфера традиционно привлекает толпы: музыка, ароматы деликатесов, украшения и сувениры.
Однако в этом году внимание посетителей все чаще переключается на цены – многие товары стоят дороже, чем ожидалось, а качество не всегда соответствует стоимости, сообщает портал Onet.
Познань: площадь Свободы
На прилавках разложены сладости, фрукты в шоколаде, глинтвейн, украшения и изделия ручной работы. Но цены могут удивить (в скобках они приведены в белорусских рублях по курсу Нацбанка на 25 ноября 2025 г.):
— сыр «Осцыпек» – до 22 злотых (до 17,5 рублей);
— пряники с джемом – 25 злотых (почти 20 руб.);
— вафля – 10 злотых плюс 6–9 злотых за начинку (около 13,5 руб.);
— фрукты в шоколаде – от 16 злотых (от 12,7 руб.);
— хлеб с салом – около 20 злотых (почти 16 руб.), с колбасой и огурцом – 35 злотых (27,8 руб.);
— упаковка кофе – до 82 злотых (до 65 руб.), пачка чая – 27 злотых (21,5 руб.);
— елочная игрушка ручной работы – до 199 злотых (до 158 руб.).
Вроцлав: одна из крупнейших ярмарок
Здесь также представлен широкий выбор ремесленных изделий и праздничных угощений. Цены:
— хлеб с салом – от 20 злотых, гарнир – 5 злотых;
— шашлык – 45–55 злотых (около 40 руб.);
— жареная колбаса – от 40 злотых (от 31 руб.);
— свиная рулька – до 59 злотых (до 47 руб.);
— картофель или капуста – 15–20 злотых (12–16 руб.);
— бигос – 25 злотых;
— картофельные оладьи – 35 злотых (27,9 руб.);
— вареники – от 30 злотых за 6 штук (гарнир + 3 злотых) (24 руб.);
— супы – от 15 злотых (от 12 руб.).
Классический глинтвейн стоит от 20 злотых. За кружку в форме ботинка требуется залог в размере 20 злотых. Популярны также горячий шоколад, зимний чай (15–20 злотых) и медовуха. Сладости: вафли – 12–33 злотых (от 9,5 до 26 руб.), мини-пончики – 22–30 злотых (17,5–24 руб).
Гданьск: более доступные цены
На ярмарке работает свыше 220 торговых палаток. Цены заметно ниже:
— «Осцыпек» – от 6 злотых (ок. 5 руб.);
— вареники – от 10 злотых (3 штуки) (почти 8 руб.);
— супы – 15–25 злотых (12–20 руб.);
— рулька с хлебом – 35 злотых (28 руб.);
— ребрышки – 40 злотых (32 руб.);
— жареная колбаса – от 18 злотых (от 14 руб.);
— бигос – 20 злотых;
— запеканки – от 16 злотых;
— хлеб с салом – 10 злотых, вдвое дешевле, чем во Вроцлаве.
Варшава: возвращение ярмарок
После многолетнего перерыва рождественские ярмарки снова пройдут в столице. Одна – в Барбакане, другая – на Парадной площади возле Дворца культуры и науки. Последняя стала первой в Польше, где объявили о контроле цен и пообещали отсутствие «панических чеков».