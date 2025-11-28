Татьяна Чечко, председатель РО РОО «Белая Русь»:

– Главная цель проекта Программы социально-экономического развития на предстоящую пятилетку – повышение благосостояния и качества жизни граждан. Уже 18-19 декабря Программа будет принята на заседании Всебелорусского народного собрания. Как подчеркнул глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, этот документ станет законом для всех государственных органов и организаций. И наша общая задача – донести его суть до каждого гражданина. Делегаты ВНС – большая и единая команда, от решений которой зависит будущее Беларуси на годы вперед. Мы чувствуем ответственность и уверены, что новая пятилетка станет еще одним шагом к процветанию республики и благополучию каждой белорусской семьи.