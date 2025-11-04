В пленарном заседании «Инициатива. Единство. Качество» форума гражданских инициатив участие приняли помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников, депутаты Палаты представителей.

Как отметил Дмитрий Алейников, наш регион развивается и преображается в том числе благодаря инициативам граждан:

«Порядок на земле – не просто чистота, а зеркало отношения человека к своей Родине. И на Гомельщине это зеркало сияет. Самое ценное, что к этой работе все активнее подключаются местные жители. С душевным трепетом они реализуют гражданские проекты. Это уже не просто инициатива, а живая память и патриотизм».

На реализацию идей в следующем году, подчеркнул Дмитрий Алейников, будет увеличена доля государственной поддержки еще на 250 тысяч рублей. Таким образом общая сумма составит 750 тысяч рублей. А это значит, что результаты будут еще более впечатляющими.

