Тракторист-машинист Сергей Аверьянов и водитель Валентин Лагодич из ОАО «Агрохимуслуги» дружат с детства. Вместе ходили в школу, а сейчас и работают вместе.

Сергей Аверьянов отучился в райцентре на тракториста и пришел в колхоз «Заря». Работы было много, но это не испугало молодого механизатора.

– Помню, глаза буквально горели. Хотелось доказать, что молодежь умеет выполнять задания не хуже опытных коллег, – вспоминает Сергей Владимирович. – С годами этот энтузиазм не угас.

В отличие от друга, Валентин Лагодич после школы отправился в Гомель, на завод литья и нормалей. Однако долго в цехе подвесных толкающих конвейеров ему слесарить не довелось: пришла пора отдать воинский долг Родине. Отслужив, решил быть поближе к родителям. Вместе с Сергеем Аверьяновым в 1992 году пошли работать в совхоз «Шарибовский», а позже – в ОАО «Агрохимуслуги».

Первым на предприятие в 2000 году устроился Валентин Михайлович. Через три года его примеру последовал и Сергей Владимирович. Сегодня они заняты на внесении доломитовой муки в почву.

– Наше предприятие задействовано в выполнении республиканской программы по известкованию кислых почв, – поясняет Валентин Лагодич. – Ежегодно обрабатываем около 3000 га площадей. Доломит улучшает структуру почвы, повышает урожайность и защищает растения от болезней.

Сергей Аверьянов вносит доломитовую муку с помощью прицепного разбрасывателя минеральных удобрений. А у друга на автомобиле установлен самосвальный кузов для перевозки доломита. Как отмечает руководство предприятия, оба работника ответственно известкуют почву, не пропуская ни метра земли. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса, высокое профессиональное мастерство, достижение высоких производственных показателей им были объявлены благодарности районного комитета Белорусского профсоюза работников АПК.

К слову, друзья внимательно следят за вверенной им техникой. По возрасту обе единицы уже немолодые, но благодаря водителям и специалистам инженерной службы предприятия они по-прежнему в строю.

– Мы ежедневно осматриваем транспортные средства, а по-другому никак. Техника любит внимание и заботу и в хороших руках будет служить долго, – отмечает Сергей Аверьянов.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора