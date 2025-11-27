В День инвалидов 3 декабря в рамках республиканской акции «Равные возможности — равные права» состоится единый день консультирования по наиболее актуальным вопросам государственной социальной поддержки людей с инвалидностью. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.

В Министерстве труда и социальной защиты по вопросам обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации можно будет получить консультацию у консультанта управления по делам инвалидов Елены Мулицы по телефону 8 (017) 309-93-20.

Также на вопросы граждан ответят специалисты комитетов по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Мингорисполкома.

Представители Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты ответят на вопросы о порядке назначения пособий, временной нетрудоспособности по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет во время его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и абилитации, а также о внесении обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

Для обеспечения более широкого и эффективного консультирования граждан в акции примут участие министерства здравоохранения, образования, по налогам и сборам, жилищно-коммунального хозяйства и юстиции.

Полная информация о номерах телефонов доступна на сайте Министерства труда.