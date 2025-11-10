Грузоперевозчики, оставившие свои авто в зонах ожидания, могут свободно покинуть Беларусь через любые пункты пропуска. Об этом сказал журналистам начальник 2-го главного управления Государственного пограничного комитета Руслан Микулич в пункте пропуска «Каменный Лог», передает корреспондент БЕЛТА.

«За истекшие сутки сопредельная сторона приняла всего лишь 75 грузовых транспортных средств на свою территорию. В связи с большим количеством находящихся грузовых автомобилей на территории прилегающей к пункту пропуска («Каменный Лог». — Прим. БЕЛТА) принято решение о их передислокации в другие свободные для размещения грузовых транспортных средств зоны ожидания», — сказал Руслан Микулич.

Он напомнил, что с 9.00 10 ноября принято решение о прекращении движения литовских грузовиков в действующих пунктах пропуска.

«Хотелось бы обратить внимание: грузоперевозчики, которые прибыли и оставили свои транспортные средства в зонах ожидания, могут свободно покинуть территорию Республики Беларусь к месту своего постоянного проживания через любые пункты пропуска, действующие на территории Республики Беларусь», — заключил Руслан Микулич.