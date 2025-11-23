Чего добивается Литва, закрыв границу с Беларусью?

Литва закрыла границу с Беларусью и тем самым, по сути, выстрелила себе в колено. От безалаберных действий руководства наших соседей страдает в первую очередь их же собственный бизнес, в частности грузоперевозчики, более тысячи фур которых застряли на территории нашей страны. За это, кстати, прибалты требуют компенсации от нас. Ситуация напоминает устроенный Западом политический цирк. Вильнюс ссылается на контрабанду сигарет по воздуху, но при этом приостанавливает работу наземных погранпереходов. Готовность в знак солидарности опустить шлагбаумы с нашей страной выражают Латвия и Эстония, хотя последняя с нами не граничит в принципе. А в это время два пункта пропуска открывает Польша. Разбираем, что стоит за действиями наших западных соседей.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Литовцы визжат, верещат сейчас: откройте границу. Мы ее не закрывали. И мы никогда плохо ни к полякам, ни к литовцам, ни к латышам не относились. Это наши соседи, куда деваться? Да, они сегодня управляются извне. Знаете, жизнь заставит… Придут к власти другие люди, которые будут видеть интересы в Беларуси и России, как это было раньше. Зачем терять эти рынки, терять такие добрые отношения?

На встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем, 17 ноября 2025 года

Политизированное решение

Подобный шаг со стороны Литвы заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по национальной безопасности генерал-майор запаса Руслан Косыгин называет безумием, сумасбродством со стороны когда-то дружественного нам соседа. Закрытие границы — это явная провокация, подчеркивает он:

— Литва, когда в одностороннем порядке приняла решение закрыть границу, свой народ не спрашивала. Причем предлог — контрабанда сигарет — был однозначно надуманным. Наши пограничники с ней боролись, но на литовской территории она явно процветала. А истинной причиной стали явно не сигареты.

Это политизированное решение, которое еще раз свидетельствует о негативной политике в отношении Российской Федерации, Республики Беларусь, которая как раз и перерастает в подобные, ничем не обоснованные действия. Дальше говорят о том, что надо перекрыть железнодорожное направление… Это приведет лишь к ухудшению ситуации в самой Литве. Ведь ранее, в советские годы, это была процветающая республика. Но после того как она вошла в Евросоюз, половина населения оттуда убыла, производства закрылись. И сейчас у Литвы, кроме транзита, практически ничего не осталось, за это они получали деньги.

Население вообще не понимает, на основании чего и в интересах кого было принято такое решение. Что лежит в основе? Недружественная политика, которую они проводят в отношении наших государств, но за которую, подсчитывая убытки, придется отвечать перед своим народом. А еще перед теми, кто занимался транзитом через наши государства и через Литву: китайцами, казахстанцами. В Литве пытаются свалить на нас свое решение. Но у них не получится, ведь не Беларусь закрыла границу.

Инструмент давления на Россию

Политолог Алексей Дзермант при этом делает акцент: дело не только в позиции наших соседей. По словам эксперта, это американцы руками литовских политиков прощупывают возможность блокировки не только самой границы, но и всего континентального транзита — и речь здесь идет о желании навредить не столько Беларуси, сколько России и Китаю:

— Наших соседей на западе и северо-западе используют как инструмент давления, при этом совершенно не считаясь с интересами этих государств. Раньше Польша, а теперь еще и Литва выдумывают любые предлоги, чтобы закрыть границу. А ведь это крайне невыгодно, поскольку влечет за собой потерю транзита, доходов, снижение уровня жизни в приграничных регионах. Но эти страны все равно выполняют геополитические заказы. Это элемент сложной глобальной игры, направленной на то, чтобы Евразия была разъединена, разделена «железным занавесом», который они пытаются опустить на наши западные границы. ­­

Мы не паникуем, не поддаемся шантажу и давлению. Они хотят, чтобы мы шли на какие-то уступки. А наш Президент — чтобы диалог не прекращался, а нормализация, если к ней готовы с той стороны, произошла, направляет на разрешение ситуации министра иностранных дел. Но, как мы видим, Литва в настоящее время к этому не готова. Они давно не считаются ни с какими потерями, главное для них — угодить хозяину. А в выигрыше — американцы. Кто во всей Евразии выиграет от того, что она будет разделена на непроницаемые блоки, где невозможны торговля, общение людей? Жители Евразийского континента от этого только проигрывают. А вот ребята, которым выгодна раздробленность, которые на этом зарабатывают, продают оружие, спекулируют, шантажируют, сидят за океаном.

Защита от собственных слабостей

Эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко тем временем обозначает: поведение Вильнюса связано и с его огромнейшим политическим упрямством. Это американец Дональд Трамп раз за разом называет Александра Лукашенко «величайшим Президентом». У Литвы совсем другая риторика. Что уж говорить, если с просьбой открыть границу она обращается не к руководству нашей страны, а в… погранотряд.

— Натянутая проволока и опущенные шлагбаумы — это защита не от внешних угроз, а от внутренних слабостей, — считает аналитик. — Там проходит линия, отделяющая политическую реальность от идеологических фантазий. Литва, взявшая на себя роль «оплота демократии» в регионе, сегодня оказалась в ситуации, где собственные принципы противоречат здравому смыслу. Литва сгенерировала у себя на границе реальную проблему на уровне официальных властей. Соответственно, если природа у нее официальная, то и для ее решения предполагается зеркально официальный уровень участия и с белорусской стороны. Договариваться им надо с действующим Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. То есть с тем, кого они отрицали долгое время.

И в этой патовой ситуации любой официальный контакт с МИД Беларуси — это де-юре признание легитимности официального Минска. Это всеевропейское фиаско и политическое поражение. Решить проблему бесконтактным способом не получится. Беларусь неоднократно предлагала восстановить полноценное взаимодействие. Но Вильнюс предпочитает сохранять иллюзию, что можно управлять границей, игнорируя Минск. Это их стратегическая ошибка. И чем дольше эта история продолжается, тем выше для них риски. Стоит напомнить, что чем дольше не функционирует граница, тем тяжелее последствия для тех, в чью сторону направлен транзит.

Польша делает шаг

Депутат Палаты представителей Сергей Клишевич обращает внимание на действия Польши, которая два своих пункта пропуска на границе с Беларусью как раз таки открыла. Наш МИД, кстати, этот шаг польских властей поприветствовал, подчеркнув, что это решение окажет положительное влияние прежде всего на приграничную торговлю, и призвав европейских соседей к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества.

— При этом Польша, открывая пункты пропуска, тоже придерживается определенной цели, — говорит эксперт. — Действуют они в условиях, когда Литва границу закрыла. Их задача — уничтожить деятельность литовских транспортно-логистических компаний, которые сегодня терпят колоссальные убытки, сделать так, чтобы все заказы по перевозке грузов перешли к ним. Вопрос открытия этих пунктов для Польши — даже больше не в том, чтобы наладить отношения с Беларусью, а в том, чтобы навредить Литве, сделать назло ей. Мы знаем, что у них самих непростые отношения, несмотря на то, что оба государства входят в ЕС. Это еще один фактор, характеризующий текущую ситуацию. А Беларусь открыта для диалога со всеми государствами. Сегодня все видят, в том числе и по ту сторону границы, какие решения принимаются на уровне Президента, Правительства и наших министерств.

Наше руководство делает все возможное, чтобы наладить наши добрые взаимоотношения, облегчить участь людей, попавших в эту литовскую, даже западную ловушку. Мы умеем оперативно принимать решения, будь то по открытию переходов или помощи водителям застрявших литовских грузовиков, обеспечивая нормальные условия для граждан другого государства. И в то же время на контрасте видим, что происходит по ту сторону границы, когда, скажем, премьер-министр Литвы открыто заявила, что проблемы логистических компаний — это не забота властей, мол, сами виноваты, сами разбирайтесь. Простые люди видят эту разницу и делают выводы на основании того, как наше Правительство относится к попавшим в беду литовцам и как их родное правительство — к своим же гражданам.

Литва опомнилась

Людмила КУРАЛИКОВА, заместитель председателя райисполкома:

– Считаю положительным шагом со стороны Польши возобновление работы пунктов пропуска «Бобровники – Берестовица» и «Кузница-Белостоцкая – Брузги», которые не функционировали по нескольку лет. Закрытая граница – это серьезный удар по бизнес-сообществу, особенно в приграничных регионах, ослабление логистической цепочки доставки грузов из других стран, которые из-за увеличения времени в пути не приходят в срок и существенно дорожают. Польское правительство, наконец, увидело, к чему привели его опрометчивые действия.



Боязнь того, что весь транзитный поток хлынет через Польшу, а Литва, экономика которой в немалой степени зависит от транзита, останется ни с чем, вынудила руководство этой страны в ночь на 20 ноября открыть пункты пропуска «Мядининкай – Каменный Лог» и «Шальчининкай – Бенякони». Думаю, что и весь цирк с поимкой сигаретных контрабандистов правительство прибалтийского государства затеяло только лишь для того, чтобы внушить простым гражданам, что злодеи пойманы и больше никаких метеозондов со стороны Беларуси не будет. Надо же как-то оправдать собственную опрометчивость.

Хотя принятие правительством Литвы неподдающихся логическому объяснению решений не удивляет. Достаточно взглянуть на уровень образованности некоторых политиков. Премьер-министр Инга Ругинене в одном из выступлений заявила, что Эстония проявит с Литвой солидарность и тоже закроет границу с Беларусью. О том, что Эстония и Беларусь не соседствуют, у нас знают даже старшеклассники. Кстати, в департаменте полиции и пограничной охраны самого северного прибалтийского государства тоже не понимают, на какой карте мира она увидела эту границу.

Границы открыли, но надолго ли?

Татьяна ТИТОРЕНКО, главный редактор газеты «Авангард»:

– В ситуации с закрытием белорусско-польской и белорусско-литовской границ мне больше всего жаль простых граждан. В один миг чиновники Польши и Литвы, выполняя указания из-за океана, безосновательно разорвали многочисленные связи между родственниками. Люди навещали родных и близких, друзей, ездили за покупками или на отдых. Они и подумать не могли, что наступит время, когда из-за надуманных предлогов политических элит они не смогут этого делать. Границы должны не разъединять людей, а, наоборот, способствовать их объединению. Простые граждане это понимают, правящие круги Польши и Литвы – нет.

То, что власть имущие этих стран придумывают различные поводы для эскалации напряжения на границе с Беларусью, неудивительно. Они – всего лишь исполнители указаний Соединенных Штатов и НАТО. Польское и литовское руководство давно утратило самостоятельность в принятии внешнеполитических решений. Скажут увеличить расходы на военные нужды до 5 и более процентов – и они увеличат. Дадут команду продолжить поддержку Украины – не откажутся. И то, что от этого страдают в первую очередь собственные народы, правителей двух стран совсем не волнует.

Пока Польша и Литва открыли границы. Но надолго ли?