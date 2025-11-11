Курение вейпов увеличивает риск инфекционных заболеваний. Об этом заявила заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Ольга Ватолина в проекте БЕЛТА «Страна говорит».

Подростковый возраст — это критический период в развитии иммунитета, который приходится примерно на возраст 12-15 лет. В этот период происходит бурная гормональная перестройка. Иммунитет у подростков обычно достаточно сильный, но под воздействием факторов, таких как курение вейпов, он может значительно ослабевать, обратила внимание Ольга Ватолина.

«Вейпы негативно влияют на дыхательную систему и снижают иммунную защиту, что увеличивает риск инфекционных заболеваний. Поэтому профилактическая работа должна вестись не только медицинскими учреждениями и образовательными организациями, но и дома — родителям важно проводить с детьми беседы о вреде вейпов и необходимости заботиться о своем здоровье», — подчеркнула она.

Есть и более серьезные последствия такого курения — существует заболевание легких, связанное с использованием вейпов. С помощью компьютерной томографии можно увидеть, что такие изменения действительно очень похожи на постковидные поражения легких — это проявляется в виде участков «матового стекла», уплотнений и воспалительных изменений в бронхах и легочной ткани. Это заболевание сопровождается острым воспалением легких, которое может приводить к пневмонии и серьезной дыхательной недостаточности.