Рабочий день 20 апреля (понедельник) переносится на субботу, 25 апреля.

Днями отдыха будут 18 (суббота), 19 (воскресенье), 20 (понедельник) и 21 (вторник) апреля.

При этом организациям с учетом специфики производства предоставляется право осуществить перенос рабочего дня (20 апреля) на иной выходной день, приходящийся на субботу.

Нерабочими днями в 2026 году являются:

— 1 и 2 января – Новый год;

— 7 января – Рождество Христово (православное Рождество);

— 8 марта – День женщин;

— 21 апреля – Радуница по календарю православной конфессии;

— 1 мая – Праздник труда;

— 9 мая – День Победы;

— 3 июля – День Независимости (День Республики);

— 7 ноября – День Октябрьской революции;

— 25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество).

При этом 2026 год начнется с больших выходных (1 и 2 января – четверг и пятница).

Гомельщина официально