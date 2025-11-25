Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания 25 ноября ориентировал делегатов ВНС на активное обсуждение проекта программы социально-экономического развития на следующую пятилетку, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании Президиума ВНС обсуждалась повестка предстоящего Всебелорусского народного собрания. ВНС предстоит утвердить программу социально-экономического развития страны на следующую пятилетку. Ключевые ее положения обсуждались на недавнем совещании главы государства с правительством и рабочей группой из числа профильных специалистов.

Заместитель председателя ВНС седьмого созыва Александр Косинец отметил, что каждый делегат имеет право внести замечания или предложения. Затем все это будет направлено в Секретариат ВНС. Предложения по доработке программы будут учтены до 5 декабря, а 8 декабря она будет представлена Председателю ВНС. Александр Косинец также отметил, что нужен реалистичный, конкретный, понятный каждому белорусу документ.

«Давайте договоримся, что действительно все делегаты должны быть вовлечены, какую бы должность они там ни занимали. Они великие ученые или они рабочие и крестьяне — они должны в меру своей возможности, образованности и так далее понимать, о чем идет речь. И если нужно, если они хотят, они готовы выступить — мы никому не должны запрещать выступать», — сказал Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Всебелорусское народное собрание формируется в том числе из членов парламента, профсоюзов, общественных организаций. Он отметил, что таким делегатам также следовало бы выступить на ВНС, предварительно обсудив эту программу. «Не только Брестская, Могилевская, как обычно, области. Пришли, выступили — понятно, региональный принцип. Но мы же ВНС не по региональному принципу формировали. Поэтому надо подумать об этом, чтобы люди были готовы выступить и сказать», — добавил глава государства.

Таким образом, считает Президент, на ВНС будет представлен новый взгляд с точки зрения центров формирования ВНС. «Люди должны выступать. Это же серьезный форум, это же останется в истории не только страны, но и каждого человека», — подчеркнул он.