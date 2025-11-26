Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую Республику, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры стран на саммите в Бишкеке 27 ноября подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. В своем выступлении Александр Лукашенко выскажется по актуальным вопросам обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, обозначит направления, которые требуют особого внимания партнеров.

В числе документов, которые предстоит принять, — итоговая декларация Совета коллективной безопасности, решения, касающиеся обеспечения текущей деятельности организации, укрепления сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.

Планируется, что в Бишкеке также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.

Визит в Кыргызстан — это начало большой командировки главы белорусского государства. Александр Лукашенко посетит ряд стран дальнего зарубежья. География охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку. Запланирована насыщенная программа, включающая переговоры на высшем уровне и подписание международных документов.