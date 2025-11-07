Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает рабочую поездку по Полесскому региону. Глава государства 7 ноября работает в Житковичском районе, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о социально-экономическом развитии Гомельской области и Житковичского района. Планируется, что в Житковичах Президент ознакомится с развитием производственного потенциала.

Александр Лукашенко посетит ЗАО «Сатурн-1», где развивают производство узлов, агрегатов и иных комплектующих для железнодорожного подвижного состава. Предприятие было основано в 1991 году. Здесь также производят продукцию для горнорудной, нефтедобывающей и строительной отраслей. Выполняется полный цикл обработки и изготовления сложных металлоизделий и металлоконструкций.

Глава государства планирует посетить также Житковичский моторостроительный завод. Здесь речь пойдет о развитии современного производства по выпуску шестеренных насосов, деталей и узлов к дизельным двигателям и сельскохозяйственной технике. В 2022-2025 годах на предприятии реализуется соответствующий инвестпроект, в рамках которого было предусмотрено приобретение современного металлообрабатывающего оборудования.

Как следует из информации на сайте завода, одно из важнейших мест в его деятельности на сегодняшний день занимает авиационная тематика. С заводом сотрудничают порядка 10 авиационных предприятий и компаний Беларуси и России, приобретая комплектующие и запчасти. Предприятие создано в 1980 году, а в настоящее время входит в состав холдинга «Минский моторный завод».