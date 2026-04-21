В Беларуси разработали биочип для выявления аллергии – цена в пять раз ниже зарубежных аналогов

Подробности уникальной разработки рассказали в эфире «Первого информационного телеканала».





Как работает биочип

На уникальном биочипе находятся мельчайшие точки, которые содержат аллергены. Всего их 200 штук. На него наносится кровь пациента, а затем добавляются необходимые реагенты. Подобным образом специалист устанавливает потенциального виновника проблем.

Какие аллергены определяет чип

— Береза, полынь, тимофеевка, ежа – огромное количество аллергенов. На чипе аллергены растений, то есть пыльцевые аллергены. Здесь аллергены пищевых продуктов, аллергены яда перепончатокрылых, здесь аллергены даже клещей, — уточнил директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров.

Преимущества теста и сроки внедрения

Тест абсолютно безболезненный, быстрый и точный. Сейчас чип проходит регистрационные испытания. К концу года его планируют внедрить в практику: сначала на базе Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук, в последующем указанный чип смогут использовать в лабораториях по всей Беларуси.

Также думают и над экспортом указанной разработки.

— И если мы в Беларуси успешно этот чип запустим в клиническую практику, то, возможно, мы сможем его также реализовать на экспорт. Но для этого нам необходимо чип адаптировать под конкретную страну. Условно под Южную Америку. Там совершенно другой будет спектр аллергенов. Мы это сможем сделать, — подчеркнул Андрей Гончаров.

Цена вопроса

Стоимость зарубежных аналогов составляет около 1000 рублей за тест, а услуга с белорусской разработкой обойдется пациенту в 200 рублей.

