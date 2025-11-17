В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 17 ноября.
Контроль скорости будет осуществляться на следующих участках:
- 4 км автодороги Р-150 «Гомель — Хутор» (ограничение 60 км/ч для всех);
- 1 км автодороги Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» (60 км/ч для всех);
- 53 км автодороги Р-35 «Калинковичи — Брагин — Комарин» (40 км/ч для всех);
- 176 км автодороги М-10 «граница РФ — Гомель — Кобрин» (90 км/ч для легкового, 70 км/ч для грузового транспорта);
- мобильный комплекс на 0-4 км автодороги Р-150 «Гомель — Хутор» (60 км/ч для всех).
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать установленные скоростные режимы.
Источник: https://gp.by
© Правда Гомель