В ГАИ Гомельщины рассказали о местах размещения стационарных датчиков и мобильного комплекса фиксации нарушений «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 17 ноября.

Контроль скорости будет осуществляться на следующих участках:

4 км автодороги Р-150 «Гомель — Хутор» (ограничение 60 км/ч для всех);

1 км автодороги Н-4090 «Северо-западный обход г. Гомеля» (60 км/ч для всех);

53 км автодороги Р-35 «Калинковичи — Брагин — Комарин» (40 км/ч для всех);

176 км автодороги М-10 «граница РФ — Гомель — Кобрин» (90 км/ч для легкового, 70 км/ч для грузового транспорта);

мобильный комплекс на 0-4 км автодороги Р-150 «Гомель — Хутор» (60 км/ч для всех).

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать установленные скоростные режимы.

Источник: https://gp.by

© Правда Гомель