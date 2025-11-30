Он пройдет через четыре области, а его протяженность составит почти 600 километров.

Прямой автобус между Гродно и Гомелем начнет курсировать 5 декабря. Пока в расписании только два рейса в неделю: по пятницам и воскресеньям. Выезжать из Гродно он будет в 05:00, а из Гомеля — в 18:10. При этом если на маршрут будет спрос, то планируется увеличить плотность рейсов.

По пути автобус будет заезжать в Щучин, Лиду и Бобруйск. Время в дороге от Гродно до Гомеля или наоборот составит 7 часов и 37 минут. На маршруте будет работать большой автобус со «всеми необходимыми для комфортной поездки опциями». Прямой билет из Гродно в Гомель или обратно стоит 70 рублей.

Примечательно, что в 1980-х годах между Гродно и Гомелем также курсировал прямой автобус.

Владимир Привалов. Официально