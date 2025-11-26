В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, на базе ТЦСОН прошло вручение удостоверений волонтера

Сегодня директор территориального центра социального обслуживания населения Галина Хацулева вручила удостоверение волонтера людям «серебряного возраста». Они являются волонтерами центра и на безвозмездной основе оказывают помощь пожилым гражданам в наведении порядка на придомовой территории, приусадебном участке и др. Своим примером волонтеры показывают, что жизнь после 60-ти может быть интересной и полезной.

Ирина Снежная

Фото автора