Системе здравоохранения района – 140 лет. Это целая эпоха самоотверженного труда, научных поисков, человеческого сострадания и бесчисленных спасенных жизней. К этой дате причастны все, кто ежедневно ведет неустанную борьбу за здоровье граждан, – врачи, медсестры, фельдшеры, санитары.

Буда-Кошелевская ЦРБ: даты и события



На торжественном мероприятии в районном Доме культуры, посвященном юбилейной дате, перед церемонией награждения вниманию присутствующих представили видеолетопись, посвященную 140-летней истории здравоохранения района. Первое упоминание о Кошелевском приемном покое значится в документах 1885 года. Вплоть до 1965-го местное население лечили именно там. И только 1 декабря 1965 года в Буда-Кошелеве ввели в строй новый типовой корпус больницы. В 1980-м новое типовое здание на 500 посещений получила райполиклиника. В 1993-м введен в эксплуатацию новый корпус районной больницы в г.п. Уваровичи. Октябрьская сельская больница переведена в Коммунар, а в п. Октябрь открыт фельдшерско-акушерский пункт. В 1996 году введена в эксплуатацию первая очередь нового больничного комплекса «Буда-Кошелевская ЦРБ» с размещенным в нем патологическим отделением, пищеблоком, инфекционным корпусом. Позднее открылись родильное отделение и отделение скорой медицинской помощи. В октябре 2006-го первых пациентов принял новый пятиэтажный лечебный корпус с приемным, хирургическим, реанимационным, терапевтическим, реабилитационным, рентгенологическим отделениями, дневным стационаром и операционным блоком. В апреле 2010-го 30 медработников получили ключи от квартир в новом общежитии.

Ноябрь 2017 года стал знаковым для учреждения. В ходе рабочей поездки в район ЦРБ посетил Президент Александр Лукашенко. Глава государства особое внимание уделил качеству оказания медицинских услуг и обслуживанию населения в сельской местности.

За последние годы автомобильный парк ЦРБ пополнился новыми машинами медицинской и скорой помощи. В 2023-м на свой первый маршрут выехал передвижной мобильный ФАП, обслуживающий сельское население. В текущем году после ремонта маленьких пациентов приняло детское отделение райбольницы, открылся новый эндоскопический кабинет.

Есть кем гордиться

Здравоохранение района – не просто даты, это люди, профессионалы, сердцем выбравшие свою трудовую стезю. Примечательно, что среди медиков – ветераны Великой Отечественной войны: Николай Кравцов, Николай Бородавчиков, Тамара Жукова, Анна Глушко, Александра Шевцова, Ольга Зекова. Иосиф Шапиро, Ольга Гавриленко и Галина Чеснокова удостоены звания «Заслуженный врач БССР». Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждены 11 врачей, врач-эксперт Ольга Князева и заведующий педиатрическим отделением Татьяна Солодинская и сегодня стоят на страже здоровья пациентов.

В разные годы систему здравоохранения возглавляли и внесли свою лепту в ее становление и развитие главные врачи Иосиф Шапиро, Николай Ильюшкин, Олег Ядренцев, Олег Кистень, Жанна Евтухова.

Сегодня 659 человек, из них 64 врача, 249 работников среднего медицинского персонала, 55 молодых специалистов трудятся в райбольнице и ее подразделениях. За добросовестный труд и профессионализм 40 удостоены наград.

На торжественном мероприятии председатель райисполкома Валентин Ундруль вручил приветственный адрес и сертификат на укрепление материально-технической базы учреждения главному врачу центральной районной больницы Станиславу Крылатову, пожелал медработникам новых успехов и свершений в их ответственном труде, крепкого здоровья, благополучия, мира и вручил им заслуженные награды. Почетной грамотой райисполкома награждена врач-инфекционист инфекционного боксированного отделения Ольга Маханова, благодарность райисполкома объявлена старшему фельдшеру отделения скорой медицинской помощи Сергею Семченко. Грамоты районного Совета депутатов удостоена заместитель главного врача по медицинской части Мария Селеня. Труд медицинской сестры перевязочного кабинета хирургического отделения Людмилы Жариной отмечен благодарностью райсовета. Главный бухгалтер Татьяна Казак награждена благодарственным письмом райисполкома.

Заместитель начальника главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома Михаил Гридюшко вручил Станиславу Крылатову приветственный адрес, сертификат на приобретение автомобиля и продолжил церемонию награждения. Почетной грамотой главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома и областного комитета Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения награждена врач-терапевт терапевтического отделения Ирина Ганнова, благодарность объявлена медицинской сестре общебольничного персонала Наталье Максимчук.

К поздравлениям присоединилась председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Надежда Зимина. Она вручила денежный сертификат первичной профсоюзной организации, нагрудный знак «За заслугі ў развіцці галіновага прафсаюза» Белорусского профсоюза работников здравоохранения главному врачу Станиславу Крылатову. Благодарность Белорусского профсоюза работников здравоохранения объявлена врачу-эксперту Ольге Князевой.

Медицинская сестра трансфузиологического кабинета Ольга Малашенко награждена нагрудным знаком «Ветеран профсоюзного движения», врач-методист, заведующий кабинетом медицинской статистики Сергей Корсак – нагрудным знаком отличия «Лучший наставник» Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Благодарность областного комитета Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения объявлена заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения Ольге Кутукиной.

Медработники района – не просто профессионалы, заботящиеся о здоровье граждан, но и патриоты своей страны, люди с активной гражданской позицией. Заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» Артем Гришай вручил благодарственное письмо районного отделения партии «Белая Русь» за активное участие в общественно-политической деятельности, значительный личный вклад в развитие партийного строительства Станиславу Крылатову.

Главный врач поблагодарил коллектив, ветеранов отрасли за преданность профессии и вручил грамоты Буда-Кошелевской центральной районной больницы фельдшеру выездной бригады скорой медицинской помощи Елене Зековой, медицинской сестре терапевтического отделения Уваровичской участковой больницы Елене Репченко, фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической лаборатории Наталье Меранковой, медицинской сестре инфекционного боксированного отделения Нине Гавриченко, медицинской сестре общей практики отделения врача общей практики райполиклиники Наталье Музыченко, ведущему инженеру по охране труда Людмиле Мутаковой, медицинской сестре отделения дневного пребывания Елене Шпарун, рентгенолаборанту рентгеновского кабинета Зое Некрашевич, медицинской сестре группы регистра Галине Спасибовой, медицинской сестре терапевтического отделения Валентине Жаранковой, медицинской сестре операционной хирургического отделения Елене Авраменко, медицинской сестре отделения анестезиологии и реанимации Жанне Семченко.

Благодарности ЦРБ объявлены: старшей медицинской сестре терапевтического отделения Коммунаровской сельской участковой больницы Юлии Михайловой, медицинской сестре общей практики Широковской АВОП Алине Понамарчук, заведующему Дербичским ФАПом Татьяне Чувасовой, водителю автомобиля Узовской АВОП Александру Марченко, машинисту по стирке белья и ремонту спецодежды Татьяне Бережной, зубному фельдшеру стоматологического отделения райполиклиники Наталье Масленченко, медицинской сестре педиатрического отделения Наталье Казак, медицинской сестре хирургического отделения Елене Атрощенко, бухгалтеру Валентине Старостенко, врачу-терапевту, заведующему терапевтическим отделением Уваровичской участковой больницы Рашиду Муртазину, регистратору общеполиклинического персонала райполиклиники Светлане Суворкиной, врачу-педиатру участковому педиатрического отделения райполиклиники Татьяне Горбач.

С благословением на добрые дела к медикам обратился Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко и вручил епархиальные медали Гомельской епархии Белорусской православной церкви «Преподобной Манефы Гомельской» и «Преподобного Иоанна Кормянского» медицинской сестре инфекционного боксированного отделения Людмиле Зунтовой, фельдшеру выездной бригады скорой медицинской помощи Василию Тихоненко, врачу-хирургу приемного отделения Михаилу Лобову.

Отрадно, что на торжестве присутствовали главные врачи ЦРБ, возглавлявшие учреждение здравоохранения в разные годы: Олег Ядренцев, Олег Кистень, Жанна Евтухова. Поздравить с юбилеем собрались и коллеги – руководители организаций здравоохранения Гомельской области. Искренние слова признательности за самоотверженный труд, преданность делу и бесценный вклад в охрану здоровья людей звучали на торжестве в адрес ветеранов и бывших работников здравоохранения района.

Украшением юбилейного вечера стала концертная программа в исполнении солистов и творческих коллективов Дворца культуры «Гомсельмаш».

Медики разных поколений – с заботой о людях



Врач-инфекционист, заведующий инфекционным боксированным отделением Ольга Маханова в профессии с 1999 года. В свое время интерес к инфекционным заболеваниям, их профилактике и лечению у молодого врача-терапевта заметили Галина Чеснокова и Дмитрий Терешков. Они же и посоветовали развиваться в этом направлении дальше. С тех пор уже 21 год выпускница Гомельского мединститута, врач-терапевт по образованию Ольга Маханова работает в отделении и ведет прием как врач-инфекционист. «Заменяя врачей-инфекционистов, уже тогда поняла, насколько интересна эта работа. Борясь с менингококковой инфекцией или лептоспирозом, какое счастье было видеть, когда после долгой болезни пациент возвращается к жизни. Понимаешь, что все бессонные ночи, тревоги и усилия были не напрасны. Именно в таких моментах крепнет любовь к своей работе и виден ее результат», – убеждена Ольга Леонидовна. И в этом заслуга не только врача, но и всего коллектива отделения – слаженного и опытного.

На протяжении шести лет Ольга Маханова совмещает врачебную деятельность с не менее важной, как она считает, работой председателя профсоюзной организации. «Забота о коллегах – такая же часть моей миссии, как и забота о пациентах. Отстаивать права работников, помогать им в сложных ситуациях, поддерживать инициативы, направленные на улучшение условий труда, – задачи профсоюзного актива. Поэтому мы стараемся, чтобы каждый чувствовал себя защищенным и знал, что его труд ценят», – делится Ольга Маханова.

Профессиональная судьба заведующего терапевтическим отделением Ксении Филипенко – яркий пример того, что благодаря прочным знаниям и ответственности всегда открыт путь для карьерного роста. Дело в том, что Ксения Михайловна, будучи врачом-терапевтом дневного отделения, приняла предложение руководства учреждения и уже на протяжении 2,5 лет заведует терапевтическим отделением, рассчитанным на 40 пациентов. И оно никогда не пустует. За это время ей присвоили 1-ю квалификационную категорию.

Под началом Ксении Филипенко – медсестры, младший медперсонал. Ежедневно приходится решать не только врачебные задачи – обходы, назначения, лечение, но и массу организационных вопросов. Ее правая рука и коллега – опытный врач-терапевт Ирина Ганнова. Ирина Владимировна отмечает ум, компетентность и грамотность заведующего отделением. Несмотря на занятость, Ксения Михайловна в качестве врача-эндокринолога также ведет прием в райполиклинике.

В том, что молодое поколение врачей в ЦРБ знающее и перспективное, подтверждают заведующий Неговской АВОП, врач общей практики Дарья Борсук и врач приемного отделения Ольга Капитанова. Судьбы девушек в чем-то схожи: обе окончили Гомельский медуниверситет, обе целевики.

Дарья Витальевна с детства четко знала, что будет лечить людей. «Быть доктором в сельской местности – колоссальный опыт. Несмотря на то, что трачу на дорогу порядка 2-3 часов, с удовольствием еду на работу. Будакошелевщина – моя родина, здесь хочу помогать людям. А сложности есть в любой профессии. Да и медицина на селе также шагнула вперед. Получить консультацию узких специалистов, сдать анализы, сделать кардиограмму, измерить внутриглазное давление или поставить капельницу – минимальный перечень, доступный сельчанам. К тому же у нас дружный и слаженный коллектив, также чувствую поддержку и помощь старших коллег – Ольги Князевой, Ольги Кутукиной, Виты Шугай», – отмечает доктор. За 3,5 года Дарья Борсук заслужила авторитет и доверие местных жителей, а их в зоне обслуживания 1180 человек. Молодой врач планирует и дальше совершенствоваться в профессии: ей интересны эндокринология и УЗИ-диагностика.

Не менее ответственный участок у Ольги Константиновны. За дежурство за помощью может обратиться до 40 человек. И важно максимально быстро определить необходимость той или иной медицинской манипуляции и оказать неотложную помощь. Первый практический опыт она получила еще в годы учебы, когда работала в травматологии БСМП. В ходе дежурства в плотной связке с доктором трудятся медсестра, младший медперсонал. Как отмечает Ольга Капитанова, благодаря взаимопониманию между медработниками удается оперативно помогать людям. Она дорожит советами и помощью своего наставника, заместителя главного врача ЦРБ Марии Селени, а также убеждена, что профессия медика – благородная и нужная людям.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора и Татьяны Титоренко

