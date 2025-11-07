В современном мире так много возможностей и путей, что выбрать среди них единственно правильный кажется сложной задачей. Однако наши героини доказали: если прислушиваться к сердцу и идти к заветной цели, то всего можно достичь.

Сегодня мы расскажем о трех молодых и талантливых девушках, которые, несмотря на юный возраст, уже нашли себя в очень ответственных сферах: воспитании детей, заботе о животных и сохранении здоровья людей.

Учитель по зову сердца

История Дарьи Зятиковой, вернувшейся в родную гимназию г. Буда-Кошелево, – это пример осознанного выбора. Решающую роль в нем сыграли любовь к детям и жизненный опыт. «У меня много братьев и сестер. Общение с ними всегда приносило радость и заряжало энергией. А участие в днях самоуправления в гимназии окончательно убедило меня в том, что мой путь – это учить детей», – делится Дарья.

Девушка окончила Гомельский педагогический колледж имени Л.С. Выготского и сейчас совмещает работу с заочным обучением в Могилевском государственном университете имени А.А. Кулешова. Молодому педагогу доверили очень ответственный пост – классное руководство у первоклашек. «В детях я стараюсь воспитывать, в первую очередь, усидчивость, умение концентрироваться и, конечно, доброту. В педагогике важно найти золотую середину – быть мягкой, но строгой, чтобы дети чувствовали поддержку, но понимали границы», – считает молодой педагог.

Даже плотный график не мешает Дарье развиваться дальше: в перерывах между работой и учебой она осваивает вождение. Ее энергия и целеустремленность доказывают, что настоящий учитель – это разносторонняя личность, для которой нет границ в познании и самореализации.

Чуткость, ставшая профессией

Путь ветеринарного врача Екатерины Савкиной в профессию был определен еще в детстве. С ранних лет она чувствовала особую связь с животными. Ее врожденная чуткость проявлялась во всем: в доме у девочки даже жила сова, а раненого и выхоженного голубя она отпустила на волю. Любовь и желание помогать братьям нашим меньшим в итоге перевесили другие варианты, среди которых было и поступление в кадетское училище.

«В нашей профессии без любви к животным делать нечего, – уверена Екатерина. – Это не просто работа с цифрами или документами. Здесь нужно чувствовать, понимать и действительно хотеть помочь, иначе ничего не получится».

Будучи гомельчанкой, Екатерина получила образование в аграрном колледже Витебской академии ветеринарной медицины, где по достоинству оценила качество обучения и его практическую направленность. Первоначально по целевому направлению ее первым рабочим местом должен был стать г. Поставы Витебской области, но после встречи с будущим мужем, уроженцем нашего района, она перераспределилась в ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» и нисколько об этом не жалеет.

«Коллеги у меня отличные, – делится молодой специалист. – Всегда помогут, подскажут и поддержат». Кстати, ее профессиональные знания востребованы не только на работе. Жители д. Липиничи, где она сейчас проживает, часто обращаются к молодому ветеринару за помощью, когда болеют их домашние животные.

В жизни Екатерины всегда находилось место и для других увлечений. Она окончила музыкальную школу и владеет несколькими инструментами, с удовольствием посещала секцию волейбола. Ее история наглядно показывает: следование за призванием и хорошее образование помогают обрести не просто работу, а настоящее дело жизни.

Фельдшер с душой артиста

Любовь Ганжина, уроженка Чечерска, а ныне заведующая ФАПом в аг. Октябрь, олицетворяет собой удивительное сочетание профессиональной компетентности и творческой одаренности. Выпускница Гомельского медицинского колледжа приехала на Будакошелевщину по целевому направлению и быстро стала своей для местных жителей. «Люди здесь очень хорошие, я сразу нашла с ними общий язык, – говорит Любовь. – Если ты добр к людям, то и они к тебе потянутся».

Молодой специалист не только ведет прием, но и посещает пациентов на дому. И хотя назначение на должность заведующей сразу после колледжа стало для нее неожиданностью, девушка уверена: полученных знаний ей вполне хватает для эффективной работы.

Выбор профессии был нетрудным. «Я хорошо знала химию и биологию и хотела помогать людям. Выбирала между педагогикой и медициной и выбор сделала в пользу последней», – отмечает Любовь. Изначально она планировала стать медсестрой, но набранные баллы позволили поступить сразу на фельдшера.

Однако настоящим открытием для жителей агрогородка и всего района стал ее творческий потенциал. С четырех лет Любовь занимается пением. Причем всему – и вокалу, и игре на музыкальных инструментах – училась самостоятельно. Уже сейчас она исполняет песни на русском, белорусском, английском и французском языках, параллельно изучая испанский и итальянский. За короткое время успела принять участие в районных культурных мероприятиях: ее выступления слышали на Дне народного единства, «Фестивале рушников». Творческий арсенал девушки крайне богат: гитара, пианино и укулеле, а также увлечение танцами, чтением, вязанием и другими видами рукоделия. Вся ее творческая многогранность проявлялась уже в студенчестве, когда Любовь успевала не только учиться, но и дарить людям радость, участвуя в благотворительных акциях Красного Креста в роли Снегурочки.

Стоит отметить, что объединяют наших героинь не только молодость и целеустремленность, но и человечность в основе их выбора. Для Дарьи, Екатерины и Любови работа – не просто должность, а продолжение их внутреннего мира: желание дарить знания, исцелять и заботиться. Их истории – яркий и показательный пример для всех, кто еще находится в поиске. Они напоминают нам, что верный путь всегда начинается с искренней любви к своему делу, а настоящее признание приходит, когда профессия становится делом всей жизни.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора