10 января на территории Буда-Кошелевского района объявлен субботник по оказанию содействия в устранении последствий сильных снегопадов.

В субботнике примут участие трудовые коллективы, граждане, общественность и окажут помощь работникам коммунальной и дорожной служб в расчистке закрепленных территорий, подшефных организаций, подъездов к социально значимым объектам.

Главная цель — уборка снега. Субботник объявлен без перечисления средств.

Приглашаем принять участие в общем добром деле, вступив в борьбу со снежной стихией. Только общими усилиями мы победим любую непогоду, как это делали не раз. Устранение последствий июльской стихии 2024 года — яркое тому подтверждение.