Литва могла закрыть границу с Беларусью в том числе для того, чтобы получить дополнительное финансирование под предлогом укрепления пограничной безопасности. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказала экономический эксперт, начальник образовательного центра «Аксиос» ОАО «Гипросвязь» Юлия Абухович.

«Есть предположение, что Литва, посмотрев, как Польша за счет приграничных вопросов получает деньги на оборудование границы, тоже предприняла попытку оторвать себе пару миллиардов евро. Хотя мы примерно понимаем, куда на самом деле пойдут эти деньги», — сказала Юлия Абухович. По ее мнению, Вильнюс на эти деньги может построить дополнительные заграждения на границе с Беларусью, которые никоим образом не могут решить вопросы безопасности.

Проводя параллели между решениями Польши и Литвы о закрытии границы с Беларусью, эксперт обратила внимание, что в обоих случаях предлоги были надуманными. Кроме того, анализируя эти решения, сложно понять, какими интересами руководствуются западные соседи Беларуси.

«Такое впечатление, что интересов как таковых мы не видим. Это действительно делается под надуманным предлогом. Так было и в случае с поляками. Сперва они закрыли границу, толком не объясняя причин, чем подставили в том числе и граждан Европейского союза. Потом нам долго рассказывали о том, что сейчас приедет Китай, надавит на Беларусь и будет еще хуже. А в итоге все закончилось тем, что поляки объявили об открытии еще двух погранпереходов», — напомнила Юлия Абухович.

Напомним, Вильнюс обосновал решение закрыть границы с Беларусью инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Речь шла о более чем 60 таких шарах, но литовская сторона их так и не продемонстрировала. Кроме того, как заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, литовцы сами с белорусской территории перебрасывали сигареты на метеорологических зондах.